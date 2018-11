Anunt BOMBA al UEFA dupa dezvaluirile Football Leaks! Decizia care ii REVOLTA pe fani: ce risca Man City si PSG

UEFA a luat atitudine in cazurile celor mai bogate echipe din Europa.

Cei de la UEFA sunt clari in legatura cu regula fair play-ului financiar. Actualul model nu este de ajuns.

Cei de la UEFA vor sta cu ochii in special pe Manchester City si PSG, cluburi care au mai incalcat regula impusa de UEFA.

La ultimele intalniri de la Nyon la care au fost prezenti cei mai importanti oameni de la UEFA, s-a discutat despre masurile care trebuiesc luate in cazul echipelor care incalca fair play-ul financiar.

Pentru moment nu se pune problema ca PSG si City sa fie excluse din competitile europene. "In acest moment fotbalul nu poate fara echipe precum PSG sau City", au spus reprezentantii UEFA.

Fara doar si poate, clubul din Franta urmeaza sa fie sanctionat, dar nu intra in discutie o posibila excludere a clubului din Champions League.

Se va incerca o intoarcerea la realitate a clubului din Franta si o ordonare a veniturilor clubului.

Cazul formatiei lui Mbappe si Neymar este investigat de UEFA si se asteapta o decizie finala in acest caz pana la finalul anului. Sunt sanse mari ca cei de la PSG sa fie din nou sanctionati.

In urmatoarele zile urmeaza sa fie dezvaluite numele tuturor echipelor care au incalcat regula fair play-ului financiar in sezonul 2017-2018 plus sanctiunile aferente.