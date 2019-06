ULTIMA ORA | Dan Petrescu muta pentru grupe: un mijlocas care a jucat la Aston Villa semneaza azi cu CFR

CFR Cluj va oficializa astazi transferul unui mijlocas

CFR Cluj a rezolvat transferul lui Yacouba Sylla, un mijlocas francez de 28 de ani, care a evoluat ultima data in Norvegia, la Stomsgodset, si care urmeaza sa semneze astazi cu campioana Romaniei.

Sylla joaca mijlocas inchizator, dar poate evolua si fundas central si are in CV cateva nume mari - Aston Villa a platit pe el 2,5 milioane de euro in urma cu sase ani, iar de atunci Sylla a mai evoluat pentru Kayseri, Rennes, Montpellier, Panathinaikos si Mechelen.

Yacouba Sylla a evoluat pentru nationala U21 a Frantei, iar apoi a ales sa reprezinte tara parintilor sai, Mali, si a strans pana acum 34 de selectii.

Fratele sau mai mic, Moussa Sylla (19), joaca la Monaco.

17.000 € pe luna va castiga Yacouba Sylla la CFR Cluj