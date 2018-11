ULTIMA ORA | Finala Copei Libertadores NU se va juca in Argentina! Ultima varianta aparuta

Returul finalei dintre River si Boca Juniors se va juca la inceputul lunii decembrie.

Astazi are loc intalnirea in urma careia se va stabili exact ora si locul unde se va disputa finala Copei Libertadores dintre River Plate si Boca Juniors. Partida retur (a fost 2-2 in primul meci pe terenul Bocai) a fost suspendata in urma incidentelor grave, autocarul celor de la Boca fiind atacat si mai multi jucatori raniti.

Conform presei din Argentina, partida retur NU va avea loc in Argentina! Cei de la Boca Juniors solicita in continuare ca partida sa nu mai aiba loc iar rezultatul sa fie 3-0 pentru Boca la 'masa verde'. Presedintele CONMEBOL, Alejandro Dominguez, nu este insa de acord cu aceasta varianta.

Inca nu este anuntat oficial unde se va juca, insa varianta cel mai des vehiculata in acest moment este ca partida sa aiba loc in Paraguay, pe 8 decembrie.