Situatie incredibila la o echipa din Liga 1! "Clubul risca sa nu ia licenta" Masurile drastice care se vor lua!

Presedintele Ambrosie a vorbit despre situatia clubului.

Politehnica Iasi s-a reunit ieri, insa pentru ei anul a inceput cu mari probleme financiare. Clubul are datorii mari la stat, la furnizori si catre jucatori, care nu si-au mai primit salariul pentru luna decembrie. In acest caz, oficialii ieseni au luat hotararea sa restructureze mai multe posturi din administratie.

"Clubul are 3 milioane de lei datorii numai la stat, plus la furnizori si alte datorii, care sunt salariile jucatorilor pe luna decembrie. Clubul este intr-un deficit foarte mare, in urma incadrarii unor persoane in club si risca sa nu ia licenta, iar Consiliul Director a decis sa restructureze anumite posturi in club, le vom anunta la momentul potrivit", a spus presedintele executiv, Adrian Ambrosie.

Directorul general Horia Sabo, directorul sportiv Tibor Selymes, PR-ul lui Horia Sabo, Aurelian Simion si tatal lui Sabo, Laurentiu Sabo se regasesc pe lista disponibilizatilor in urma deciziei Comitetului Director, conform ProSport.

"Am aflat din presa, eram la munca. Calitatea mea de angajat deriva dintr-un contract de asociat si nu poate fi reziliat unilateral. Exista o clauza, care interzice rezilierea. Daca se trimite o notificare de reziliere unilaterala, nu are valoare juridica. O sa ma uit maine dimineata peste conferinta de presa, dar orice incalcare a regulamentului imi este favorabila mie", a raspuns Horia Sabo pentru Digi Sport.