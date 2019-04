TOATE TARILE DIN EUROPA in care titlul s-a dat deja si unde continua lupta pentru trofee! Vezi ce se intampla in restul campionatelor si clasamentele actualizate

Vezi mai jos situatia campionatelor din Europa aflate pe final de sezon. In Italia, Spania, Franta, Croatia, Danemarca, Elvetia, Grecia, Israel, Slovacia si Ungaria se stiu deja campioanele!

Anglia - City vs. Liverpool



In Premier League, lupta la titlu e una cu accente dramatice! Manchester City a castigat cu 1-0 meciul cu Burnley, cu un gol validat de tehnologia de linia portii. 29 de milimetri au facut ca golul sa fie validat!

City are 92 de puncte dupa 36 meciuri, iar Liverpool 91 puncte. Tottenham e pe 3, cu doar 70 de puncte!

City mai are de jucat cu Leicester si Brighton, in timp ce Liverpool le va mai intalni pe Newcastle si Wolverhampton.

Italia - Juventus, deja campioana



In Serie A, Juventus este deja campioana si are 88 de puncte dupa 34 de etape. Napoli ocupa locul 2 si are 70 de puncte.

Patru etape au ramas de jucat, iar Juventus nu mai poate fi prinsa.

Spania - Barcelona, campioana



In La Liga, Barcelona s-a incoronat campioana pentru a 26-a oara in acest weekend, dupa 1-0 cu Levante. Barca are 83 de puncte dupa 35 de meciuri. Atletico Madrid are 74 puncte si nu ii mai poate ajunge pe catalani

Germania - Bayern si Borussia continua lupta



In Bundesliga, lupta pentru titlu continua! Bayern Munchen si Borussia s-au incurcat in acest weekend. Bavarezii au facut 1-1 la Nurnberg, penultima clasata, in timp ce Borussia Dortmund a pierdut cu 2-4 derbyul local cu Schalke 04.

Bayern are 71 de puncte dupa 31 de meciuri, iar Borussia Dortmund 69.

Bayern mai are de jucat cu Hannover, Leipzig si Frankfurt.

Borussia Dortmund le va mai intalni pe Werder Bremen, Fortuna Dusseldorf si Borussia Monchengladbach.

Franta - PSG, campioana



In Ligue 1, PSG e campioana de mai multe etape. Parizienii au 84 de puncte dupa 33 de meciuri. Lille, locul 2, are 68 puncte si 34 de meciuri disputate!

Olanda - Ajax si PSV sunt la egalitate de puncte (80)



In Eredivisie, Ajax Amsterdam si PSV dau o lupta crancena pentru titlu! Cele doua mari rivale au cate 80 de puncte dupa 32 de meciuri. Feyenoord, locul 3, are 62 puncte.

Ajax mai are de jucat cu Utrecht si De Graafschap, dar este dezavantajata de programul aglomerat. Olandezii mai evolueaza in Liga Campionilor, unde au o dubla de foc cu Barcelona in semifinale.

PSV Eindhoven le va mai intalni pe AZ Alkmmar si Heracles Almeo.

Turcia - Istanbul BB, Galatasaray si Besiktas se lupta



In Superliga turca e lupta in trei. Istanbul BB, Galatasaray si Besiktas se bat pentru campionat.

Istanbul BB este lider in acest moment, cu 62 de puncte dupa 30 de meciuri. Galatasaray are 59 puncte, dar un meci mai putin. Besiktas are 59 puncte dupa tot 30 de partide disputate.

In Turcia mai sunt patru etape, astfel ca lupta se va decide in ultimul meci.

Portugalia - Benfica vs. Porto



In Liga Sagres e lupta in doi. Benfica e lider dupa 31 de etape, cu 78 puncte. Porto are 76 puncte, in timp ce Sporting pastreaza sanse matematice, dar e la distanta, cu doar 70 de puncte.

Benfica mai are de jucat cu Portimonense, Rio Ave si Santa Clara.

Porto se va duela cu Aves, Nacional Funchal si Sporting Lisabona.

Belgia - Genk a luat avans in Play Off



In Belgia, Genk a luat avans in Play Off. Genk are 74 puncte, in timp ce principala urmaritoare, Club Brugge, are 41. Surpriza Antwerp, antrenata de Loti Boloni, are 38 puncte. Standard e pe 4, cu 33 puncte, iar Anderlecht pe 5, cu 27 puncte.

Patru etape au ramas de disputat in Play Off-ul din Belgia.

Bulgaria - Ludogorets alearga dupa un nou titlu



In Bulgaria, Ludogorets, echipa romanilor Moti, Grigore, Adi Popa si Keseru, alearga dupa un nou titlu. Anul acesta, nu a defilat la fel ca in sezoanele precedente.

Ludogorets are 70 de puncte dupa 31 de meciuri disputate, in timp ce CSKA Sofia are 65 dupa 30 de partide. CSKA se poate apropia la 2 puncte daca o bate diseara pe Botev Plovdiv.

Ludogorets mai are de jucat cu Beroe Stara Zagora, CSKA, Levski Sofia, Botev Plovdiv si Cherno More Varna.

Cehia - Slavia, 4 puncte avans



In Cehia, Slavia Praga e lider cu 72 de puncte dupa 30 de etape. Viktoria Plzen are 68 de puncte si este singura cu sanse reale sa o prinda din urma. Sparta Praga, locul 3, are doar 57 puncte.

Patru etape au mai ramas de disputat in Cehia.

Cipru - Titlul se decide in weekend



In Cipru, titlul se va decide in weekend. Liderul APOEL va juca impotriva locului 2, Apollon.

APOEL are 61 puncte dupa 29 de meciuri, in timp ce Apollon Limassol are 58 puncte. Derbyul din weekend va decide castigatoarea titlului.

Croatia - Dinamo Zagreb, campioana



In Croatia, Dinamo Zagreb nu mai are emotii. Echipa din capitala are 79 de puncte dupa 31 de etape, in timp ce Rijeka, locul 2, are doar 59 puncte.

Cinci etape au mai ramas de jucat in Croatia.

Danemarca - Copenhaga, campioana



In Danemarca, Copenhaga e campioana din nou. Echipa din capitala are 79 puncte, in timp ce Midtylland are 65. Patru meciuri au ramas de disputat.

Elvetia - Young Boys a cucerit titlul



In Elvetia, Young Boys Berna e campioana. Cei de la Young Boys au 79 de puncte dupa 31 de meciuri, in timp ce Basel are doar 59.

Cinci etape au ramas de disputat, dar Young Boys nu mai poate fi prinsa din urma.

Grecia - PAOK, campioana



In Grecia, Razvan Lucescu si Alin Tosca sunt campioni. PAOK s-a incoronat campioana dupa 34 de ani!

PAOK are 77 puncte dupa 29 meciuri, iar Olympiakos 72 puncte.

Doar o etapa a mai ramas de jucat in campionatul din Grecia.

PAOK poate face eventul daca va trece de AEK Atena in finala Cupei.

Israel - Maccabi Tel Aviv, campioana



In Israel, Maccabi Tel Aviv e campioana. Maccabi are 82 puncte dupa 32 meciuri. Maccabi Haifa si Maccabi Netanya, locurile 2 si 3, au cate 50 de puncte!

Rusia - Zenit alearga dupa un nou titlu



In Rusia, Zenit e favorita la titlu. Zenit are 57 puncte dupa 26 meciuri, fiind urmata de Lokomotiv Moscova, cu 49 puncte.

Patru meciuri au ramas de jucat in campionatul din Rusia.

Scotia - Celtic mai are nevoie de un punct pentru a cuceri titlul



In Scotia, Celtic e favorita la titlu. Are 81 de puncte dupa 35 meciuri. Rangers are 72 puncte, iar cele doua echipe mai au un meci direct de jucat.

Celtic are nevoie de un punct in 3 meciuri pentru a cuceri titlul.

Slovacia - Slovan Bratislava, campioana



In Slovacia, Slovan Bratislava e campioana. Are 73 de puncte dupa 28 de meciuri. DAC are 57 puncte, iar Zilina 48.

Slovenia - Maribor, favorita



In Slovenia, Maribor e favorita, fiind lider detasat. Totusi, matematic nu e campioana.

Maribor are 67 puncte dupa 29 meciuri, in timp ce Olimpija Ljublijana are 57 puncte. Cinci meciuri au ramas de jucat.

Ucraina - Sahtior, favorita



In Ucraina, Sahtior e favorita la titlu. Are 67 puncte dupa 26 meciuri. Dinamo Kiev e la 7 lungimi distanta. Are doar 60 puncte.

Patru etape au ramas de disputat in Play Off-ul din Ucraina.

Ungaria - Ferencvaros, campioana



Titlul in Ungaria a fost cucerit de Ferencvaros.

Ferencvaros are 67 puncte dupa 30 meciuri, in timp ce Vidi are 57 puncte. Maximul de puncte puse in joc in ultimele etape este de 9.