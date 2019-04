Adi Popa, cumparat de la Reading! Anunt de ULTIMA ORA: Unde va juca mijlocasul in sezonul viitor

Adi Popa (30 de ani) se va desparti definitiv de Reading, formatie din liga a doua engleza care l-a imprumutat in ultimul an si jumatate la Al Taawon si Ludogorets.

Adi Popa se transfera definitiv! Ludogorets, campioana Bulgariei, il va achizitiona de la Reading intr-un "deal avantajos", anunta publicatia bulgara Sportal.

Adi Popa a evoluat in acest retur de campionat sub forma de imprumut la Ludogorets, unde a fost coleg cu Moti, Grigore si Keseru. El a bifat 10 meciuri in prima liga din tara vecina, fara sa marcheze.

Sportal scrie ca Adi Popa mai are contract cu Reading pana in 2020, dar englezii sunt dispusi sa il cedeze pentru o suma modica.

De-a lungul carierei, Adi Popa a trecut pe la Poli Timisoara, Buftea, Gloria Buzau, U Cluj, Chiajna, FCSB, Reading, Al Taawon, Reading si Ludogorets.

22 de meciuri si 3 goluri are Adi Popa la nationala Romaniei.

Adi Popa: "Mai bine un milion de la New York decat doua din Arabia"



Adi Popa a povestit la "ZI-LE LIBERE!" experienta sa din zona araba. Fostul mijlocas de la FCSB a jucat anul trecut, pentru o scurta perioada de timp, la Al Taawoun, in Arabia Saudita.

In ciuda contractului pe bani multi pe care l-a avut acolo, Adi Popa spune ca nu s-a putut acomoda la arabi.

"M-am simtit foarte singur. Psihicul si-a spus cuvantul."

Cum a fost pentru tine experienta in zona araba? Ai jucat un pic acolo, tot sub forma de imprumut de la Reading...

"A fost doar un imprumut pentru 5 luni... A fost si treaba asta, ca am fost acolo singur, desi l-am avut pe Machado, care a jucat in Romania si vorbea romaneste."

"Orasul era unul foarte religios, foarte strict, era o rutina foarte mare. Nu m-am simtit bine, mai ales din punct de vedere psihic. Asta a fost o problema."

"La inceput, pana sa intervina aceasta monotonie, am avut rezultate foarte bune, am fost foarte apreciat. Chiar la primul meci am venit direct de la aeroport, am intrat in meci si am dat assist cu Al Nassr, in derby. Am avut o serie foarte buna de meciuri."

"Dupa aceea si-a pus amprenta psihicul si mi-a fost greu sa gasesc motivatie, sa ma antrenez, sa am un randament cat mai bun. E important cand ajungi intr-un mediu ca asta sa ai oameni alaturi de tine."

"Asa e in sport, apar si momente grele, si oricat ai fi tu de puternic ai nevoie si de persoane langa tine care sa te ajute, sa te impinga putin."

"Una e cand stai pe telefon, si alta e cand stai cu cineva fata in fata."



"Daca as avea de ales acum, m-as duce la New York!"



"Eu daca as avea de cantarit acest lucru, avand si experienta in zona araba, as merge la New York."

"Pentru ca am fost in America in vacante si e alta viata. America e America!"