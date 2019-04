3 meciuri ramase pentru Messi, 4 goluri avans in clasamentul pentru Gheata de Aur! Starul Barcei, favorit la trofeu! Cum arata TOPUL

Leo Messi a castigat al 10-lea titlu al Spaniei din cariera, dupa ce Barcelona a invins-o cu 1-0 pe Levante in weekend. Argentinianul mai are o miza in finalul de sezon: trofeul Gheata de Aur. El conduce in acest moment clasamentul.

Messi a marcat din nou si are patru goluri in fata principalului urmaritor, Mbappe de la PSG. Podiumul este completat de Fabio Quagliarella, veteranul Sampdoriei, care a marcat in weekend si a ajuns la 23 de reusite stagionale.

Autor al unui gol in derby-ul Inter 1-1 Juventus, Cristiano Ronaldo e pe pozitia a 12-a, fiind depasit de Mbaye Diagne, Luuk de Jong, Lewandowski, Duvan Zapata, Luis Suarez, Piatek, Benzema si Salah.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur