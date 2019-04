LUPTA PENTRU PROMOVARE! Ultimele etape din Liga a II-a: cine intra, cine cade si cine e favorita pentru baraj. PROGRAM si CALCULE

Sase etape au mai ramas de disputat in liga a doua. De Paste, Petrolul si U Cluj au pierdut! Ultima dintre ele spera, insa, la promovarea prin intermediul barajului.

Chindia Targoviste, echipa antrenata de Viorel Moldovan, a avut cel mai mult de castigat in etapa disputata de Paste. Formatia damboviteana a castigat derby-ul cu Academica Clinceni, liderul ligii secunde, si s-a apropiat de primul loc, departandu-se in acelasi timp de principala urmaritoare U Cluj. Chindia a castigat cu 1-0 meciul contra Clinceniului.

De cealalta parte, celelalte formatii cu pretentii la promovare, U Cluj si Petrolul, au pierdut. U Cluj a pierdut acasa cu 2-3 in fata Ripensiei, dupa un gol incasat in minutul 90+7 de la Draghici. De cealalta parte, Petrolul a pierdut cu 1-3 meciul cu Dacogetica Bucuresti. Dupa meci, ultrasii Petrolului i-au pus pe fotbalisti sa-si dea tricourile joc, spunandu-le ca nu merita sa le poarte.

Dupa 32 de etape, Clinceni si Chindia sunt favorite la promovarea directa, in timp ce U Cluj este echipa cu cele mai mari sanse la baraj.

Calcule pentru promovare



In acest moment, Clinceni si Chindia sunt formatiile cu cele mai mari sanse la promovare. Clinceniul e lider, dar formatia lui Ilie Poenaru este dezavantajata de program. Ilfovenii mai au de jucat U Cluj, Petrolul, Energeticianul, Aerostar, ASU Poli si FC Arges. Cu Petrolul, Clinceni va juca in ultima etapa.

De cealalta parte, Chindia Targoviste, locul 2, are un program mult mai lejer, urmand sa intalneasca Sportul Snagov, formatie care a fost lider, dar care este acum in degringolada, CS Balotesti, Pandurii, Metaloglobus, Luceafarul si Energeticianul, echipe care nu au pretentii in acest sezon.

Clinceni are 73 de puncte, 7 peste U Cluj, 10 peste Sportul Snagov si 11 peste Petrolul.

Matematic, ilfovenii pot pierde promovarea, dar realist vorbind sansele sunt destul de mici, avand in vedere ca Academica are patru meciuri accesibile din sase.

Chindia are 70 de puncte in clasament, dar echipa lui Viorel Moldovan are un program mult mai usor.

In fine, Petrolul, echipa cu pretentii la promovare, pastreaza doar sanse matematice, pentru ca prestatiile echipei nu au fost convingatoare. Totusi, ploiestenii au la carma un antrenor cu experienta, Gigi Multescu.

Cine retrogradeaza



La coada clasamentului, Dacia Unirea Braila este deja retrogradata. Formatia lui Florentin Petre a obtinut doar 19 puncte in 32 de meciuri si are un golaveraj de -66.

Pentru salvare se lupta Energeticianul si Aerostar, care sunt la 1, respectiv 4 puncte de Dacogetica.

Matematic, nicio echipa pana la mijlocul clasamentului nu este sigura de ramanerea in liga secunda, dar lupta se va da intre Farul, Luceafarul, ASU Poli, Pandurii, Dacogetica, Energeticianul si Aerostar.

ACS Poli si CS Balotesti au si ele sanse matematice de salvare, dar vor trebui sa castige tot.

Programul complet



Etapa 33

Pandurii - Luceafarul Oradea

Balotesti - Metaloglobus

Academica Clinceni - Energeticianul

Ripensia - Aerostar

Dacia Unirea Braila - FC Arges

Dacogetica - Mioveni

UTA - ASU Poli

Farul - Petrolul

ACS Poli - U Cluj

Sportul Snagov - Chindia

Etapa 34

Luceafarul Oradea - Dacogetica

Mioveni - Farul

Petrolul - Dacia Unirea Braila

FC Arges - Ripensia

Aerostar - ACS Poli

U Cluj - UTA

ASU Poli - Academica Clinceni

Energeticianul - Sportul Snagov

Chindia Targoviste - CS Balotesti

Metaloglobus - Pandurii

Etapa 35

Metaloglobus - Luceafarul Oradea

Pandurii - Chindia

CS Balotesti - Energeticianul

Sportul Snagov - ASU Poli

Academica Clinceni - U Cluj

UTA - Aerostar

ASU Poli - FC Arges

Ripensia - Petrolul

Dacia Unirea Braila - Mioveni

Farul - Dacogetica

Etapa 36

Luceafarul Oradea - Farul

Dacogetica - Dacia Unirea Braila

Mioveni - Ripensia

Petrolul - ACS Poli

FC Arges - UTA

Aerostar - Academica Clinceni

U Cluj - Sportul Snagov

ASU Poli - CS Balotesti

Energeticianul - Pandurii

Chindia - Metaloglobus

Etapa 37

Chindia - Luceafarul Oradea

Metaloglobus - Energeticianul

Pandurii - ASU Poli

CS Balotesti - U Cluj

Sportul Snagov - Aerostar

Academica Clinceni - FC Arges

UTA - Petrolul

ACS Poli - CS Mioveni

Ripensia - Dacogetica

Dacia Unirea Braila - Farul

Etapa 38

Luceafarul Oradea - Dacia Unirea Braila

Farul - Ripensia

Dacogetica - ACS Poli

CS Mioveni - UTA

Petrolul - Academica Clinceni

FC Arges - Sportul Snagov

Aerostar - CS Balotesti

U Cluj - Pandurii

ASU Poli - Metaloglobus

Energeticianul - Chindia