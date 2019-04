Tamas din Premier League! Un jucator de la Chelsea, arestat dupa ce s-a suit baut la volan si a facut accident: "Au zburat bucati din masina!"

Jucatorul are un nume predestinat.

Mijlocasul celor de la Chelsea, Danny Drinkwater, a fost arestat fiind suspect ca a condus baut dupa un accident ce a avut loc luni dimineata - fostul jucator de la Leicester a intrat cu al sau Range Rover intr-o Skoda. Conform celor de la The Sun, Drinkwater a fost la o petrecere alaturi de avocatul Beth Mantel.

Accidentul a fost unul violent, atat Drinkwater, cat si Emma Brown, femeia de 30 de ani aflata la volanul masinii Skoda, au avut nevoie de ingrijiri medicale. Din fericire, ranile erau minore.

"Danny a fost vazut distrandu-se dar totul s-a incheiat oribil. Au zburat bucati din masina. Danny petrece ca nebunul de ceva timp, poate ca acest moment va reprezenta trezirea la realitate si se va opri" povesteste un apropiat pentru The Sun. Cei de la Chelsea au anuntat ca sunt constienti de incident insa vor emite un comunicat dupa ce vor avea toate datele.

Incidentul a avut loc cu cate ore inainte de partida celor de la Chelsea impotriva lui West Ham, scor 2-0. Drinkwater a fost pus sub acuzare pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si va trebui sa se prezinte la audieri in luna mai.