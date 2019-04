Transfer record anuntat astazi in Premier League! Atacantul cu 15 goluri cumparat de surpriza sezonului in Anglia

Wolverhampton a anuntat transferul la 2 zile dupa victoria cu Man United.

Revelatia acestui sezon din Premier League, Wolverhampton, a anuntat astazi transferul lui Raul Jimenez de la Benfica pentru 35 de milioane de euro, suma record in istoria clubului! Jimenez era imprumutat de la Benfica pentru acest sezon, iar Wolves a decis sa-l cumpere definitiv!

Jimenez a reusit 15 goluri in toate competitiile in acest sezon si a ajutat-o pe Wolves, echipa nou-promovata, sa ajunga pe locul 7 in clasament si in semifinalele Cupei Angliei, acolo unde o va intalni in weekend pe Watford. Jimenez a semnat un contract pe 4 ani cu Wolves.

"Sunt foarte fericit pentru acest transfer definitiv pentru ca simt ca Wolves mi se potriveste. Vreau sa fac istorie la club. Alaturi de colegii mei sper sa duce echipa pe locurile de top din Prmeier League. Cred ca toti ne dorim asta si avem aceasta ambitie" a declarat Jimenez.

Jimenez a petrecut 3 ani la Benfica, cea care il cumparase in 2015 de la Atletico Madrid. Pentru Wolves este a 5-a oara cand este daramat recordul de transfer de la venirea patronului Fosun. Adama Traore si Jonny imparteau recordul dupa ce au fost platiti cate 21 de milioane de euro in vara.