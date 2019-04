Se stie a doua echipa retrogradata din Premier League! DEZASTRU TOTAL: au fost in topul investitiilor, dar au ajuns la al treilea antrenor din sezon

Se cunoaste si a doua echipa retrogradata din Premier League.

Fulham si-a epuizat si ultima sansa matematica de a mai scapa de retrogradare in acest sezon. Echipa condusa de Scott Parker a pierdut meciul din deplasare cu Watford, scor 1-4, si ramane cu 17 puncte.

Cu cinci etape inainte de final, Fulham nu o mai poate depasi pe Burnley care are deja 33 de puncte. Fulham este a doua echipa retrogradata dupa Huddersfield, ocupanta ultimului loc in Premier League, cu 14 puncte.

Fulham si-a pus mari sperante in acest sezon. A fost a cincea echipa ca investitii la inceputul stagiunii, insa lucrurile nu au mers asa cum si-a dorit conducerea. Scott Parker este al treilea antrenor al echipei in acest an competitional.