O vedeta din Premier League vrea sa se RETRAGA din cauza rasismului! Declaratia care a socat Anglia

Tot mai multe probleme in Anglia din cauza rasismului!

Fundasul lui Tottenham, Danny Rose, spune ca abia asteapta s-o termine cu fotbalul. Nu simte ca eforturile facute pentru a-i proteja pe jucatorii de culoare au vreun efect.

Rose are doar 29 de ani, dar se gandeste serios la momentul iesirii din fotbal.

"Mi-a ajuns. Abia astept sa ma retrag. Mai am 5 sau 6 ani, apoi ies si gata. Vreau sa ies!", a spus Rose pentru Mirror.

Premier League e in discutii cu federatia engleza si cu Football League pentru a veni cu un plan comun de combatere a rasismului in Anglia. Desi au fost facute investitii majore in programe de integrare si combatere a rasismului, rezultatele par din ce in ce mai putin vizibile in fotbalul englez.