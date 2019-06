Cristiano Ronaldo, campion la toate capitolele! Georgina, moment special pentru starul portughez dupa finala UEFA Nations League! "Esti cel mai bun!"

Portugalia a castigat finala UEFA Nations League.

Portugalia a reusit sa castige prima editie din istorie a UEFA Nations League, iar Cristiano Ronaldo a mai cucerit un trofeu cu echipa nationala.

Portugalia s-a impus in prima finala din istoria UEFA Nations League, iar Cristiano Ronaldo a cucerit inca un trofeu cu echipa nationala. Lusitanii au castigat finala cu Olanda, scor 1-0, dupa golul marcat de Goncalo Guedes.

Georgina: "Esti cel mai bun"

Iubita lui Cristiano, Georgina Rodriguez, l-a felicitat pe portughez la finalul partidei si a vrut sa surprinda momentul special. Cei doi s-au sarutat langa trofeul UEFA Nations League.

"Dragostea vietii mele! Te felicit pentru inca o realizare importanta din cariera ta. Esti cel mai bun!", a scris Georgina pe pagina de Instagram.

Cristiano Ronaldo: "Ce pot sa fac mai mult?"

Intrebat ce parere are despre lupta pentru cel mai important trofeu individual, Ronaldo si-a expus argumentele.

"Am castigat 3 competitii, am jucat bine, ca intotdeauna. Niciodata in cariera mea nu am jucat rau, iar anul asta n-a fost nici el diferit de celelalte. In 16 ani de fotbal cifrele vorbesc pentru mine. Ce pot sa fac mai mult? Merit 'Balonul de Aur'? Nu stiu. Asta sa spuneti dumneavoastra, cei care imi evaluati randamentul", a spus Ronaldo la microfonul Cadena SER.