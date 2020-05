Seara cand Messi l-a INGHETAT pe Guardiola! Momente de magie pentru istoria fotbalului. VIDEO

Dupa despartirea de Barcelona, Pep Guardiola a simtit pe pielea lui ce inseamna sa il aiba adversar pe cel alaturi de care a scris istorie, Leo Messi.

Pep Guardiola a plecat de la Barcelona in 2012, dupa ce a cucerit toate trofeele la care un antrenor viseaza, iar dupa o pauza de un an a ales o provocare si a semnat cu Bayern Munchen.

In anul 2015, Pep Guardiola s-a intalnit cu fostii sai elevi, in semifinalele Champions League, acolo unde avea sa simta pe pielea lui ce inseamna sa joace impotriva lui Leo Messi.

In urma cu 5 ani, pe 6 mai 2015, Bayern se deplasa la Barcelona, pentru meciul tur al semifinalelor Champions League.

Leo Messi, asa cum se astepta, a fost protagonistul serii, inscriind o dubla in poarta lui Manuel Neuer, care afirmase cu aroganta la conferinta de presa tinuta inaintea meciului: "S-a vazut cine este mai bun dintre mine si Messi in finala Campionatului Mondial!" (n.r Campionatul Mondial din 2014, cand Germania a castigat in fata Argentinei cu 1-0).

Meciul tur s-a incheiat 3-0, iar in retur, desi Bayern a revenit de la 2-0, dupa dubla inscrisa de Neymar, cele 3 goluri nu au fost suficiente pentru a le asigura calificarea.

Barcelona s-a calificat in finala Champions League pe care a castigat-o in fata lui Juventus, cu 3-1.

VIDEO - Prestatia senzationala a lui Leo Messi in meciul tur cu Bayern: