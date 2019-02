Soc pentru Florin Andone! Cate etape de suspendare i-au dat englezii dupa ce a lovit cu cotul in ultimul meci al lui Brighton!

Florin Andone nu a scapat fara pedeapsa dupa ce a lovit cu cotul un adversar in timpul meciului West Bromwich - Brighton, din Cupa Angliei. Romanul nu a fost eliminat pentru ca arbitrul nu a vazut faza, dar a fost suspendat pe baza probelor video!

Florin Andone va sta 3 meciuri pe bara in urma loviturii aplicate lui Sam Field, de la West Bromwich Albion!

"Desi a scapat fara nicio pedeapsa in acel moment in urma unui incident clar trecut neobservat de arbitrul partidei, Paul Tierney, Florin Andone a fost suspendat de catre Comisia de Arbitraj in urma probei video urmarita la cateva zile de la incheierea partidei. Nu a existat niciun dubio, romanul a lovit intentionat. Adversarul sau a ajuns la pamant si lucrurile se puteau complica", se arata intr-un comunicat al comisiei.

Florin Andone va rata meciurile cu Burnley, Derby County (Cupa Angliei) si Leicester.

