La asta nu se astepta nimeni! Topul in care Cristiano Ronaldo si Mbappe nu se regasesc! Despre ce clasament este vorba

O platforma media a realizat un top al celor mai valorosi jucatori daca s-ar lua in calcul si inflatia.

Strokes, o platfroma media, a realizat un clasament al primilor 8 cei mai valorosi jucatori daca s-ar lua in calcul si inflatia, iar staruri precum Cristiano Ronaldo sau Mbappe nu apar in acest clasament.

Pe primul loc se afla brazilianul Ronaldo, cu transferul sau din 1997, de la Barcelona la Inter. La acel moment, transferul s-a realizat in schimbul a 28 de milioane de euro, insa valoarea sa actuala, cu tot cu inflatie, ar ajunge la 433 de milioane de euro.

Pe locul al doilea se afla Maradona cu transferul din anul 1984 de la Barcelona la Napoli, in schimbul a 7 milioane de euro. In acest moment, Maradona ar valora 345 de milioane de euro.

Pe locul al treilea, se situeaza Michel Platini, care s-a transferat in 1982 de la Saint Etienne la Juventus in schimbul a 3,4 milioane de euro. In acest moment, Platini al valora 344 de milioane de euro.

