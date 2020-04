Cristiano Ronaldo a fost criticat DUR dupa ce a incalcat regulile izolarii si s-a antrenat orgazinat! "Unii nu respecta nimic si sunt favorizati"

Starul portughez de afla in Madeira.

Imediat dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, Cristiano Ronaldo a plecat acasa, la Madeira, unde se afla in autorizolare. Dupa ce a fost vazut in afara casei in mai multe randuri, CR7 a fost surprins antrenandu-se pe un teren de fotbal, in cadru organizat, lucru ce i-a enervat teribil pe rivali.

Directorul de comunicare al lui Lazio, echipa aflate pe locul al doilea in Serie A, la doar un punct distanta in spatele lui Juventus, a rabufnit cand a vazut imaginile.

"Lazio a spus mereu ca se va intoarce la a juca fotbal cand va fi sigur pentru toata lumea. Daca primul ministru spune ca ne putem intoarce pe 3 mai la antrenamente, ne vom organiza sa o facem. Dar am impresia ca unii sunt favorizati si aici na refer la cluburile ai caror jucatori au fost lasati sa calatoareasca in afara tarii. Diferenta dintre noi si ei este ca noi am stat acasa. Ei nu au respectat nimic.

Am vazut imagini video din Portugalia in care Cristiano Ronaldo se antrena in cadru organizat. Ei au fost lasati sa se antreneze linistiti in afara tarii, iar noi nu suntem lasati in Italia", a spus Arturo Diaconale, pentru Radiosei.