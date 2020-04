Ronaldo bate recorduri si cand sta acasa! Cate abdoneme a reusit sa faca portughezul in 45 de secunde si ce mesaj le-a transmis celor care au vrut sa-l depaseasca

Portughezul a lansat o provocare pe retelele sociale dupa ce a facut 142 de abdomene in doar 45 de secunde. Cristiano Ronaldo le-a multumit tuturor celor care s-au filmat si au postat incercand sa-i doboare recordul.

"Inca o saptamana de stat in casa si de a incerca sa raman activ. Multumesc tuturor celor care au incercat sa ma invinga, poate data viitoare!", a fost mesajul lui Ronaldo pentru fani.

Another week of playing inside and staying active. Thanks to everyone for trying to beat me ???? maybe next time! Over to you @VioBebe . Get ready! #livingroomcup #playinside pic.twitter.com/F8qDWwj7Ve