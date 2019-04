Mihai Teja, PE FARAS la FCSB! Becali se gandeste sa-l schimbe din vara. Lista cu posibilii inlocuitori

Mihai Teja nu l-a impresionat pe Gigi Becali in cele cateva luni petrecute la FCSB si poate fi demis la finalul sezonului.

Mihai Teja a impresionat la Gaz Metan in toamna, insa pe FCSB a dus-o mai aproape de locul 3 decat de titlu. Daca echipa nu va reusi sa intoarca miraculos soarta luptei pentru campionat in ultimele etape, Mihai Teja are sanse mari sa fie demis de Becali la finalul sezonului, scrie Gazeta Sporturilor.

Patronul FCSB nu prea are insa solutii. Toti antrenorii la care se gandeste sunt legati de contracte importante. Laurentiu Reghecampf si Marius Sumudica au salarii uriase in lumea araba, iar singurele variante din Liga 1 sunt Edi Iordanescu, un antrenor cu care nu s-ar intege, si Dan Alexa, cu care a negociat deja, dar care are un conflict public cu MM Stoica. In aceste conditii, Teja poate fi salvat doar de lipsa de variante in perioada urmatoare.

8 meciuri are Teja la FCSB: 4 victorii, 3 egaluri si o infrangere.



Lista cu preferatii lui Becali

Laurentiu Reghecampf

Marius Sumudica

Edi Iordanescu

Dan Alexa

Se baza pe Stoian si Matei



Mihai Teja plateste si pentru increderea pe care le-a acordat-o lui Adrian Stoian si Florentin Matei. Cei doi nu au dat randament, iar Becali si-a pierdut rapid rabdarea cu ei, lucru reprosat public lui Teja.

"E Gnohere vinovat? Nu, suntem noi, ca nu-l folosim constant si d-aia rateaza, ca n-are continuitate! Noi n-avem minte in cap! Baga-l, ba, pe Gnohere! Tu-l bagi pe Matei?", a rabufnit Gigi Becali.

