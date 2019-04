Gigi Becali, duel cu Gica Hagi pentru urmatorul transfer! Pe cine vrea sa aduca FCSB in vara

FCSB vrea sa aduca un tanar portar care sa faca pasul in viitor la echipa mare.

FCSB continua sa se gandeasca la viitor - urmatoarea tinta, un portar de doar 17 ani care evolueaza la LPS Mircea Eliade. Filip Alexandru Petre este tanarul goalkeeper care i-a impresionat pe cei de la FCSB cand a dat o proba de joc, insa imediat pe fir au intrat si cei de la Viitorul, scrie Prosport.

George Ogararu, directorul de scouting al celor de la Viitorul, incearca sa-l convinga pe Petre sa o aleaga pe Viitorul in dauna FCSB-ului. Echipa lui Petre, LPS Mircea Eliade, ocupa locul 1 in campionatul municipal la grupa 2000/2001, cea pentru care evolueaza Filip Alexandru Petre.

FCSB a adus in ultimii ani mai multi portari de perspectiva insa acestia nu au facut pasul la prima echipa, cu exceptia lui Andrei Vlad. Acesta a prins mai multe partide in sezonul precedent, insa a gresit iar FCSB l-a adus de urgenta pe Cristi Balgradean, cel care a devenit titular de drept atat in mandatul lui Nicolae Dica, cat si in cel al lui Mihai Teja. In vara, FCSB a decis sa renunte la Toma Niga, cedat definitiv la Hermannstadt, acolo unde fusese imprumutat in a doua parte a sezonului.