PRIMA REACTIE dupa ce Halep a pierdut locul 1 WTA: "Nu e o tragedie!" Ce urmeaza alaturi de noul antrenor

Horia Tecau a vorbit despre ultimele evenimente din tenisul feminin mondial, dar si despre noul antrenor al Simonei Halep, Thierry Van Cleemput.

Simona Halep a pierdut locul 1 WTA dupa ce Petra Kvitova s-a calificat in semifinale la Australian Open. Sportiva noastra ar putea ajunge chiar pe locul 5 in clasament daca Naomi Osaka o invinge pe Elina Svitolina in sferturi, iar Pliskova trece de Serena Williams si de Naomi Osaka in semifinale.

Horia Tecau a vorbit despre aceasta modificare din fruntea clasamentului WTA. "Nu cred ca e nicio tragedie pentru nimeni. A fost pe locul 1 si poate sa ajunga din nou acolo. Este o jucatoare foarte constanta, foarte buna, care merita sa fie pe locul 1. Merita sa mai castige turnee de Grand Slam. Ea mereu a revenit foarte bine dupa situatii de genul asta si cred ca o va face si acum”, a declarat Horia Tecau la TV Telekom Sport.

De asemenea, specialistul nostru in proba de dublu a vorbit si despre noul antrenor al Simonei Halep, Thierry Van Cleemput, pe care-l cunoaste si despre care are o parere foarte buna. "Il cunosc putin pe Thierry Van Cleemput. Stiu ca e un antrenor care a facut o treaba incredibila. Nu numai cu Goffin, ci si inainte de el. Este experimentat, calm, prietenos si face o atmosfera placuta. Mi-a placut de el de fiecare data cand am avut ocazia sa interactionez cu el. Le urez succes”, a mai spus Horia Tecau.