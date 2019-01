Japonezii interzic revistele porno "pentru a nu soca turistii prezenti la Jocurile Olimpice din 2020" :)

Japonezii nu vor sa lase o impresie gresita despre tara lor la urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice.

Marile retele de marketuri din Japonia vor inceta sa mai vanda reviste pornografice, pentru a nu soca turistii straini asteptati cu ocazia Cupei Mondiale de rugby din luna septembrie si a Jocurilor Olimpice de vara din 2020.

Seven Eleven, care are peste 20.700 de puncte de vanzare de acest gen in tara, a anuntat, marti, ca publicatiile vor disparea din raioanele sale pana in vara. De asemenea, concurentul sau Lawson a facut un anunt similar.

Prezenta acestor reviste pe rafturi aflate la indemana copiilor socheaza adesea turistii, mai ales pe cei occidentali, din ce in ce mai numerosi in Japonia.

Aceasta decizie, care nu afecteaza de fapt decat unu la suta din vanzarile totale pentru Seven Eleven, are printre alte scopuri sa nu faca o proasta impresie in ochii strainilor, conform agentiei Kyodo.