Razvan Marin, TITULAR  la Ajax in primul meci din noul sezon de campionat! Ten Hag mizeaza pe roman in duelul cu Vitesse

Ajax intalneste Vitesse in deplasare, in primul meci din noul sezon al Eredivisie.

Razvan Marin i-a impresionat pe olandezi, iar Erik teh Hag il foloseste in primul 11 trimis in teren in meciul cu Vitesse.

Razvan Marin a debutat la Ajax Amsterdam intr-o partida amicala. Mijlocasul roman a fost titular in meciul cu vicecampioana Turciei, Basaksehir, castigat de echipa din Olanda cu 2-1. In varsta de 23 de ani, Razvan Marin a primit atunci o sarcina clara din partea lui Teh Hag: sa se ocupe de fazele fixe.