Portarul nici nu a apucat sa ajunga in careu :) Ajax, "gol-fulger" in meciul de Supercupa cu PSV! Razvan Marin, titular | VIDEO

In partida de Supercupa s-au intalnit Ajax si PSV, iar meciul a inceput abrupt. Ajax a deschis scorul inca din minutul 1.

In secunda 35, mai exact, a deschis scorul Dolberg in urma unui atac rapid al "lancierilor".

Proaspat venit in aceasta vara la Ajax, Razvan Marin a inceput partida ca titular.

That didn’t take long.

Ajax’s Kasper Dolberg, playing PSV in the Dutch Super Cup, makes it 1-0 literally after the first whistle.

