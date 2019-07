Razvan Marin i-a cucerit pe olandezi! "Am inceput deja sa invat filosofia clubului"! Cuvintele care i-au impresionat pe cei de la Ajax

Razvan Marin a vorbit pentru Ajax Tv.

Razvan Marin a vorbit la televiziunea clubului olandez si i-a impresionat pe batavi. Spune ca se va integra foarte rapid si ca deja a inceput sa invete filosofia clubului.

"Ajax are un lot foarte bun, e extrem de multa calitate la jucatori si asta nu se vede doar in jocul fiecaruia, ci in forta grupului. Am sesizat diferente: totul e mai rapid aici. Sunt foarte fericit ca am semnat cu Ajax si cred ca ma voi adapta.

Stiu ce vrea antrenorul de la mine. Am inceput deja sa invat filosofia clubului, totul va fi bine. Nu pot sa spun prea multe la TV, dar am inteles ca se vrea presiune pe adversar mereu cand pierdem mingea, am inteles cum se doreste tratarea fazelor ofensive si defensive. Stiu deja unde vrea tehnicianul sa stau in teren, am mare incredere ca ma voi integra", a spus Razvan Marin pentru Ajax TV.

Razvan Marin a debutat pentru Ajax in aceasta vara in amicalul pe care formatia olandeza l-a disputat impotriva celor de la Basaksehir, iar antrenorul Erin Ten Hag l-a laudat atat pe el cat si pe Quincy Promes, dar a lasat de inteles ca mai au multe de aratat.

"Au facut o treaba excelenta. Veti vedea in curant lucrurile pe care eu le-am vazut la ei", a spus Ten Hag.

Razvan Marin poate debuta oficial in tricoul Ajaxului in SuperCupa Olandei. Un meci care se joaca sambata incepand cu ora 19:00 si opune Campioana en titre Ajax si Vicecampioana PSV. Partida are loc pe Amsterdam ArenA si la finalul ei, invingatoarea va castiga trofeul Johan Cruyff.