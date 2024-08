Fundașul francez a fost unul dintre jucătorii care au contribuit la revenirea lui Dinamo în Superliga României, după un singur sezon în Liga 2. Bena s-a numărat printre primii jucători care au ales să semneze atunci cu ”roș-albii”, chiar dacă, la vremea respectivă, clubul se afla într-o situație delicată din punct de vedere financiar.

După promovarea echipei în Superligă, Bena nu a mai primit la fel de multe șanse din partea antrenorilor Ovidiu Burcă și Zeljko Kopic, iar la finele sezonului precedent s-a numărat printre primii jucători plecați de la echipă.

În urmă cu cinci zile, Bena a fost prezentat oficial la noua sa echipă. Va juca în Lituania, la FK Kauno Zalgiris, cu care a semnat un contract valabil până la finalul anului 2024, când se va termina sezonul în campionatul Lituaniei.

Noua echipă a lui Bena este pe locul trei în campionat, cu 44 de puncte și cu șanse reale pentru a prinde un loc de Conference League la finalul sezonului.

One more new player in the team - please welcome defender Quentin Bena ???????????????? pic.twitter.com/agKM32jAiD