Retras în 2013 la CS Buftea, după o carieră fotbalistică în care a trecut pe la Dinamo, Bursaspor sau Ankaragucu, Giani Kiriță a rămas în lumina reflectoarelor și după ce și-a agățat ghetele în cui.

Fotbalistul de la Dinamo care i-a dat pe spate pe toți: ”Foarte talentat! O singură problemă are”

Fost internațional român cu patru prezențe la prima reprezentativă, Giani Kiriță l-a lăudat pe Dennis Politic, winger-ul ajuns la Dinamo în iulie 2023 care e cotat la 650.000 de euro de site-urile de specialitate.

”Am spus-o și anul trecut. Dennis Politic este un jucător foarte talentat, care poate ajunge mai sus decât aici (n.r. - SuperLiga). El nu are constanță în jocuri. Face un joc bun, după care... trei nu le mai face deloc.

Este o problemă pentru el! Dacă nu are constanță, nu va fi un jucător de top. Astea cu accidentările... nu le comentez. Fotbalistic, dacă nu reușește, mental vorbind, să-și facă o analiză și să înțeleagă că trebuie să fie constant, nu va ajunge sus.

Calități are. Plus că are tot mediul de a face performanță la Dinamo: este căpitan de echipă, este printre cei mai buni fotbaliști, are toate 'armele', toată motivația. Dar trebuie să ducă echipa unde îi este locul”, a spus GIani Kiriță, potrivit iamsport.ro.