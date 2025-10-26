Atacantul român Liviu Antal (36 de ani) a marcat golul prin care Zalgiris Vilnius a învins-o pe Siauliai FA cu scorul de 1-0, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Antal a marcat golul victoriei în minutul 26 şi a fost înlocuit în minutul 71.

Este al şaptelea meci consecutiv în care Antal marchează pentru Zalgiris în campionat. El are 11 goluri marcate în 18 partide în acest sezon.

