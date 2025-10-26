Atacantul român Liviu Antal (36 de ani) a marcat golul prin care Zalgiris Vilnius a învins-o pe Siauliai FA cu scorul de 1-0, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.
Antal a marcat golul victoriei în minutul 26 şi a fost înlocuit în minutul 71.
Este al şaptelea meci consecutiv în care Antal marchează pentru Zalgiris în campionat. El are 11 goluri marcate în 18 partide în acest sezon.
Liviu Antal, 101 goluri pentru Zalgiris Vilnius
Fostul internaţional român (o selecţie în 2011) a ajuns la 101 goluri pentru Zalgiris Vilnius în toate competițiile! El a mai evoluat la echipa din Lituania între 2017-2021 și 2023-2025 înainte de a reveni în vară, sub formă de împrumut de la SCM Zalău (Liga 3).
Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la Zalgiris.
Virtuala campioană Kauno Zalgiris ocupă primul loc cu 71 de puncte (33 jocuri), urmată de FC Hegelmann, 61 p (33 j), Zalgiris Vilnius, 59 p (34 j) etc.
Duminica viitoare, Zalgiris Vilnius joacă derby-ul de cupe europene cu FC Hegelmann.
Info: Agerpres
Foto și video: FK Žalgiris Vilnius