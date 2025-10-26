VIDEO E nebun! Atacantul român din străinătate cu 7 meciuri consecutive în care marchează

E nebun! Atacantul rom&acirc;n din străinătate cu 7 meciuri consecutive &icirc;n care marchează Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liviu Antal joacă în Lituania ca în tinerețe.

TAGS:
liviu antalZalgiris VilniusLituaniaKauno ZalgirisFC Hegelmann
Din articol

Atacantul român Liviu Antal (36 de ani) a marcat golul prin care Zalgiris Vilnius a învins-o pe Siauliai FA cu scorul de 1-0, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Antal a marcat golul victoriei în minutul 26 şi a fost înlocuit în minutul 71.

Este al şaptelea meci consecutiv în care Antal marchează pentru Zalgiris în campionat. El are 11 goluri marcate în 18 partide în acest sezon.

Liviu Antal, 101 goluri pentru Zalgiris Vilnius

Fostul internaţional român (o selecţie în 2011) a ajuns la 101 goluri pentru Zalgiris Vilnius în toate competițiile! El a mai evoluat la echipa din Lituania între 2017-2021 și 2023-2025 înainte de a reveni în vară, sub formă de împrumut de la SCM Zalău (Liga 3).

Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la Zalgiris.

Virtuala campioană Kauno Zalgiris ocupă primul loc cu 71 de puncte (33 jocuri), urmată de FC Hegelmann, 61 p (33 j), Zalgiris Vilnius, 59 p (34 j) etc.

Duminica viitoare, Zalgiris Vilnius joacă derby-ul de cupe europene cu FC Hegelmann.

Info: Agerpres

Foto și video: FK Žalgiris Vilnius

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Ionuț Radu, &icirc;ncă un meci mare &icirc;n LaLiga! Budimir a &icirc;ncercat să-l execute prin Panenka
Ionuț Radu, încă un meci mare în LaLiga! Budimir a încercat să-l execute prin "Panenka"
FCSB - UTA Arad ACUM, campioana &icirc;nscrie din toate pozițiile! ROȘU &icirc;n prelungirile primei reprize
FCSB - UTA Arad ACUM, campioana înscrie din toate pozițiile! ROȘU în prelungirile primei reprize
Ligue 1 ACUM, Lille - Metz se termină ca la Roland Garros! Olympique Lyon - Strasbourg pe VOYO după Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre, Rennes - Nice
Ligue 1 ACUM, Lille - Metz se termină ca la Roland Garros! Olympique Lyon - Strasbourg pe VOYO după Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre, Rennes - Nice
Lovitură pentru FCSB! Favoritul lui Gigi Becali s-a accidentat &icirc;n meciul cu UTA Arad
Lovitură pentru FCSB! Favoritul lui Gigi Becali s-a accidentat în meciul cu UTA Arad
Scandal &icirc;n Premier League: antrenorul s-a dus la suporteri, iar stewarzii l-au ținut cu greu
Scandal în Premier League: antrenorul s-a dus la suporteri, iar stewarzii l-au ținut cu greu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: &rdquo;Așa se &icirc;nt&acirc;mplă cu multe transferuri&rdquo;

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1

"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a c&acirc;știgat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție

Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a câștigat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție

FCSB - UTA Arad ACUM, campioana &icirc;nscrie din toate pozițiile! ROȘU &icirc;n prelungirile primei reprize

FCSB - UTA Arad ACUM, campioana înscrie din toate pozițiile! ROȘU în prelungirile primei reprize

Inter Milano, mesaj &icirc;n italiană pentru Cristi Chivu la o zi după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Napoli

Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli

Real Madrid &ndash; Barcelona 2-1: victoria imensă a &bdquo;galacticilor&ldquo; pune o distanță mare &icirc;ntre ei și rivalele la titlu

Real Madrid – Barcelona 2-1: victoria imensă a „galacticilor“ pune o distanță mare între ei și rivalele la titlu



Recomandarile redactiei
FCSB - UTA Arad ACUM, campioana &icirc;nscrie din toate pozițiile! ROȘU &icirc;n prelungirile primei reprize
FCSB - UTA Arad ACUM, campioana înscrie din toate pozițiile! ROȘU în prelungirile primei reprize
Lovitură pentru FCSB! Favoritul lui Gigi Becali s-a accidentat &icirc;n meciul cu UTA Arad
Lovitură pentru FCSB! Favoritul lui Gigi Becali s-a accidentat în meciul cu UTA Arad
Xabi Alonso, reacție fermă după ieșirea nervoasă a lui Vinicius Jr: Sunt lucruri despre care vom vorbi
Xabi Alonso, reacție fermă după ieșirea nervoasă a lui Vinicius Jr: "Sunt lucruri despre care vom vorbi"
Cum arată tribunele Arenei Naționale la FCSB - UTA Arad
Cum arată tribunele Arenei Naționale la FCSB - UTA Arad
Scandal &icirc;n Premier League: antrenorul s-a dus la suporteri, iar stewarzii l-au ținut cu greu
Scandal în Premier League: antrenorul s-a dus la suporteri, iar stewarzii l-au ținut cu greu
Alte subiecte de interes
Conference League, turul 2 preliminar: toate rezultatele + dueluri și goluri rom&acirc;nești!
Conference League, turul 2 preliminar: toate rezultatele + dueluri și goluri românești!
Liviu Antal s-a distrat cu echipa lui Vlad Dragomir! A &icirc;nvins-o de unul singur
Liviu Antal s-a distrat cu echipa lui Vlad Dragomir! A învins-o de unul singur
Golgheterul din Superligă care nu și-a primit niciodată trofeul rupe plasele &icirc;ntr-un alt campionat!
Golgheterul din Superligă care nu și-a primit niciodată trofeul rupe plasele într-un alt campionat!
Liviu Antal e pe val la Zalgiris! Al treilea meci cu gol pentru internaționalul rom&acirc;n
Liviu Antal e pe val la Zalgiris! Al treilea meci cu gol pentru internaționalul român
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
CITESTE SI
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvor&acirc;torul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

stirileprotv Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!