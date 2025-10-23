Antal a deschis scorul pentru oaspeţi (61 - din penalty), Motiejus Burba (65) a majorat diferenţa, golul gazdelor fiind semnat de Fabien Ourega (90+10), din penalty.

Atacantul român Liviu Antal (36 de ani) a marcat un gol pentru Zalgiris Vilnius, care a învins-o pe proaspăta campioană Kauno Zalgiris, cu scorul de 2-1, miercuri seara, la Kaunas, într-o partidă din etapa a 32-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Al șaselea meci consecutiv în care Antal marchează



Fostul internaţional român (o selecţie în 2011) a marcat în al şaselea meci consecutiv pentru Zalgiris.

Antal, care a evoluat 80 de minute în acest meci, are 10 goluri înscrise în 17 partide pentru Zalgiris, la care a fost împrumutat în vară până la finalul acestui an calendaristic.

A fost golul cu numărul 100 al lui Antal pentru Zalgiris Vilnius în toate competițiile! El a mai evoluat la echipa din Lituania între 2017-2021 și 2023-2025 înainte de a reveni în vară, sub formă de împrumut de la SCM Zalău (Liga 3).

Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la oaspeţi.

În clasament, Kauno Zalgiris ocupă primul loc și este deja campioană, cu 71 de puncte (33 de jocuri), urmată de FC Hegelmann, 58 puncte (32 jocuri), Zalgiris Vilnius, 56 puncte (33 jocuri), Suduva, 52 p (32 j) etc.

