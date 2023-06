Campionul mondial și-ar fi dorit să revină la FC Barcelona, însă situația financiară precară a catalanilor l-a făcut pe superstar să aleagă varianta Inter Miami din Major League Soccer (MLS).

Prețuri nebune dacă vrei să-l vezi pe Lionel Messi! Cât costă acum un bilet la un meci al echipei Inter Miami

Conform publicației Tuttomercatoweb , Lionel Messi și-ar putea face debutul la Inter Miami pe 21 iulie în cupa ligii

Dar, asta nu e tot. Sursa de mai sus a informat faptul că prețurile biletelor pentru a-l vedea pe Lionel Messi au explodat. Tuttomercatoweb a scris că cel mai ieftin bilet care poate fi achiziționat e în valoare de 350 de euro!

Asta înseamnă că un bilet la un meci al celor de la Inter Miami va costa mai mult decât un bilet la finala NBA dintre Miami Heat și Denver. În al treilea joc, publicul a putut să-i vadă pe baschetbaliști pentru 310 euro.

Ce a răspuns Leo Messi când a fost întrebat dacă ar fi jucat gratis la FC Barcelona

Zilele trecute s-a scris și că Leo Messi și-ar fi arătat disponibilitatea pentru a juca gratis la FC Barcelona, iar în interviul acordat miercuri seară pentru Mundo Deportivo acesta a fost întrebat despre aspectul precizat și a oferit un răspuns clar.

„Adevărul e că partea economică nu a fost niciodată o problemă pentru mine și nici un obstacol. Niciodată nu am ajuns acum să vorbim despre contract. S-a vorbit despre o propunere, însă nu a existat una formală, scrisă, semnată, pentru că nu a fost nimic și nu știam dacă se poate face sau nu. A existat intenția, însă nu puteam înainta cu nimic, nu am vorbit nici de bani. Dacă ar fi fost o chestiune de bani m-aș fi dus în Arabia sau în altă parte. Mi se păreau mulți bani și adevărul este că decizia are legătură cu alte lucruri, nu cu banii”, a declarat Leo Messi.

Leo Messi a fost promovat la prima echipă a Barcelonei în 2005, iar în 2021 a plecat la PSG din postura de jucător liber de contract, după ce contractul său a expirat.