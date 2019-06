Presa din Brazilia a pus mana pe clipul presupusului viol! Tatal lui Neymar a reactionat imediat cum a vazut imaginile: "Nu trebuie sa imi apar fiul!"

Investigat pentru un presupus viol, Neymar poate scapa de investigatie dupa ce a fost publicat un clip de la incidentul ce a avut loc intr-un hotel din Paris in luna mai. Cei de la Record TV au dezvaluit in premiera imaginile care ii arata pe Neymar si pe modulul Najila Trindade, cea care a facut ulterior plangere la politie impotriva lui Neymar.

In imagini se poate vedea cum cei doi se cearta, insa clipul este incomplet.

Tatal lui Neymar a intrat in direct la televiziune pentru a vorbi despre imagini: "Nu cred ca mai trebuie sa imi apar fiul. Imaginile vorbesc de la sine si este clar ce s-a intamplat. Acest video demonstreaza ca Neymar a fost atacat. Ea a provocat, l-a agresat pentru ca el sa raspunda, insa si-a dat seama ca este o inscenare" a spus Neymar Sr.



"Trebuie doar sa vedeti imaginile. Este un montaj iar lumea realizeaza asta. Este bine pentru noi si pentru investigatie ca acest clip a aparut" a mai spus Neymar Sr.

The rumoured video of Neymar and the girl who accused him of rape was been leaked. pic.twitter.com/UyVEAcWI6y