COSMAR fara oprire pentru Neymar! Acuzat de viol, brazilianul s-a accidentat din nou la glezna si a ajuns la spital! Cariera lui e in pericol

Gazda a acestei editii a Copa America, Brazilia a ramas din nou fara Neymar.

Starul celor de la PSG si al nationalei Braziliei, Neymar, a suferit o noua accidentare groaznica in victoria cu 2-0 a nationalei lui Tite in partida amicala contra Qatarului. Neymar si-a sucit glezna si a fost schimbat dupa doar 21 de minute.

Neymar a parasit la pauza arena in carje si a fost dus la spital. Perioada de absenta urmeaza sa fie cunoscuta astazi, insa sansele lui Neymar de a participa la Copa America sunt destul de mici! Este a 3-a accidentare serioasa suferita de Neymar intr-un interval de 18 luni. Conform BBC, Neymar a suferit o ruptura de ligamente, aceeasi accidentare care l-a tinut departe de gazon in prima jumatate a anului 2018!

Richarlison si Gabriel Jesus au marcat cele doua goluri ale Braziliei.

Durísima lesión d Neymar en amistoso. Hay quienes dudan d su participación en la @CopaAmerica, a esperar resultados médicos.. pic.twitter.com/xpG23ei0I2 — Leandro Bailac (@pilarfutbol) June 6, 2019

Saptamana de cosmar pentru Neymar

Accidentarea vine in cel mai prost moment pentru Neymar in care problemele din afara terenului ii ameninta cariera. El este in acest moment implicat in doua investigatii: este acuzat de viol de catre o femeie din Brazilia, iar apoi a dezvaluit imagini intime cu aceasta pe retelele de socializare.

Neymar risca ani grei de inchisoare in cazul in care va fi gasit vinovat in oricare dintre cele doua investigatii.