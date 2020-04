"Ploaie de oferte" pentru Milinkovic-Savic! Unde poate ajunge mijlocasul lui Lazio

Fotbalistul lui Lazio va deveni unul dintre cei mai curtati jucatori din Europa atunci cand piata de transferuri se va redeschide.

Leonardo, directorul sportiv de la PSG, il urmareste de mult timp pe Savic si ar dori o eventuala mutare in urmatoarea perioada de transferuri.

Real Madrid si Juventus au intrat si ele in cursa pentru mijlocasul lui Lazio, el fiind comparat cu Paul Pogba in clipa cand a inceput sa straluceasca in Seria A. Jose Mourinho l-a vazut pe Savic drept inlocuitor pentru Pogba pe vremea cand era antrenor la United si a precizat ca ar dori sa il aduca la Spurs.

Agentul jucatorului este fostul atacant sarb, Mateja Kezman, care a jucat la Chelsea in primul mandat al lui Mourinho pe Stamford Bridge. De asemenea, Kezman, a pastrat legaturi puternice cu Frank Lampard, Petr Cech si Claude Makelele, care in prezent fac parte din conducerea lui Chelsea.

Savic mai are contract pana in 2024, iar Lazio va incerca sa il vanda cu peste 60 de milioane de euro.

United este in continuare interesata de mijlocasul sarb, in timp ce Real Madrid si Juventus il considera drept o varianta de rezerva daca nu vor reusi transferul lui Pogba.