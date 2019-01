Anonimul care l-a intrecut pe Messi si il ameninta pe Ronaldo! Este al doilea marcator international in activitate! Pentru ce tara joaca

Sunil Chhetri este al doilea cel mai bun marcator la nivel de echipe nationale in activitate, dupa Cristiano Ronaldo. El a marcat o dubla in victoria Indiei cu 4-1 in fata Thailandei, in Cupa Asiei, si a ajuns la un total de 67 de reusite pentru tara sa.

Sunil Chhetri l-a depasit pe Leo Messi, care are 65 de reusite pentru Argentina, iar acum il urmareste pe Ronaldo, autor a 85 de goluri in tricoul Portugaliei.

Capitanul nationalei Indiei are 105 selectii. El are 34 de ani si a mai jucat de-a lungul carierei la Mohun Bagan, JCT, East Bengal, Dempo, Kansas City Wizards, Chirag United, Sporting Lisabona B, Churchill Brothers, Bengaluru si Mumbai City.

If you have messi, CR7, we have Sunil Chhetri and we are no less proud ❤

67 international goals & counting. With his brace today against Thailand, he led India to its first #AFCAsianCup win in 55 years. Captain-Leader-Legend #THAIND #BackTheBlue #AsianDream pic.twitter.com/gCh0d5pMKY