Pică varianta Emi Martinez la FC Bayern? Ce a spus directorul „bavarezilor”

Cupa Mondială a fost câștigată de Argentina, după ce sud-americanii au învins-o la loviturile de departajare pe campioana ediției trecute, Franța (3-3, 4-2 d.l.d.), iar Lionel Messi a ridicat pentru prima dată trofeul mult râvnit deasupra capului.

După ce a primit titlul de cel mai bun portar, mediafoot a scris că Emi Martinez are o ofertă pe tavelă din partea lui FC Bayern - MAI MULTE DETALII AICI - dar pare că directorul Hasan Salihamidzic are alte planuri după ce s-a accidentat Manuel Neuer.

Salihamidzic a precizat că portarul lui AS Monaco, neamțul Alexander Nubel, este prima variantă pentru formația din Bundesliga.

„Alexander Nubel este o soluție vizibilă. Dar, la sfârșit, AS Monaco are ultimul cuvânt de spus”, au fost cuvintele lui Hasan Salihamidzic, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe Twitter.

…but also Yann Sommer remains an option in Bayern list, he’s appreciated - while Inter want him as free agent for June. pic.twitter.com/oVswZbhTcR