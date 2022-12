Explicațiile lui Paulo Dybala despre penalty-ul transformat în finala mondială. Motivul pentru care a tras direct pe centrul porții

Unul dintre jucătorii care a transformat penalty pentru sud-americani a fost Paulo Dybala. Atacantul celor de la AS Roma nu a evoluat prea multe minute la turneul final din Qatar, fiind nepregătit complet din punct de vedere fizic din cauza unei accidentări.

"Sunt terminat. În ultimele 3 zile cred că am dormit 5 ore. Au fost zile incredibile. Am visat asta toată viața. Nu am cuvinte.

Ceea ce am trăit este de neuitat, mai ales pentru ceea ne-ați făcut să simțim. Erați atât de departe, dar v-am simțit aproape. Nu aveam de gând să vă dezamăgim. Acum e momentul să ne bucurăm.

Când selecționerul mi-a spus că voi intra pe teren, știam că va fi pentru a executa un penalty. Știam că trebuie să fiu cât mai calm. Nu era ușor pentru nu joci mereu o finală de Mondial.

Când am mers spre locul în care se afla mingea, drumul mi s-a părut foarte lung. Parcă nu mai ajungeam. Vorbisem cu 'Dibu', după ce Franța a ratat, și mi-a zis să trag pe mijloc. Eu voiam să trag în diagonală. Portarul s-a aruncat pe acel colț, dar eu l-am ascultat pe colegul meu. Nu greșești dacă tragi tare și pe mijloc", declarat Paulo Dybala pentru TyC Sports.