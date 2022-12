Cum a ajuns Lisandro Martinez, stoperul Argentinei de la Mondial, să semneze cu Manchester United. Dezvăluirea lui Erik ten Hag

Lisandro Martinez a bifat cinci apariții la Campionatul Mondial din Qatar, ediția 2022, dar nu a jucat în finala împotriva Franței, câștigată de argentinieni la loviturile de departajare, în urma unui meci nebun (3-3, 4-2 d.l.d.).

Antrenorul „Diavolilor roșii”, Erik ten Hag, a vorbit despre Lisandro Martinez după Mondial și a evidențiat cum a ajuns fundașul naționalei dirijate de Lionel Scaloni să semneze cu Manchester United.

În acest sens, tehnicianul a precizat că Martinez a avut șansa de a semna cu rivala lui United din Premier League, Arsenal, dar, în cazul în care Ten Hag și-l dorește la echipă, atunci se va regândi la posibilitatea de a ajunge la „tunari”.

„Lisandro Martinez m-a sunat și mi-a spus: 'Voi părăsi Ajax. Pot semna cu Arsenal, însă dacă tu mă vrei, mă voi duce la Manchester United'”, a spus Ten Hag care a lăsat de înțeles că l-a dorit pe fundașul argentinian la echipă, conform jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Erik Ten Hag: “Lisandro Martínez called me up and said: I will leave Ajax. I can sign for Arsenal but if you want me, I will go to Manchester United”, tells @Freek_JansenVI. ???????????? #MUFC

“Antony? In January Ajax already knew he would leave in the summer”, ten Hag added. pic.twitter.com/XAm0KXE9Lx