Probleme uriase pentru Iker Casillas.

Portarul spaniol al lui Porto a ajuns la spital dupa ce s-a simtit rau la antrenamentul de astazi al lui Porto.



Potrivit presei portugheze, Casillas a suferit un atac de cord in timpul sedintei de pregatire. Portarul in varsta de 37 de ani a fost transportat imediat la spital, iar conform A Bola jucatorul spaniol se afla in afara oricarui pericol.



Totusi, el nu va mai intra pe teren pana la finalul sezonului.