Oferta RECORD pregatita de Guardiola! Man City face cel mai mare transfer din istorie! Anuntul facut pe prima pagina de Gazzetta dello Sport

Manchester City este gata sa plateasca o suma record pentru un fundas central.

Gazzetta dello Sport anunta astazi pe prima pagina ca Manchester City pregateste o oferta de 95 de milioane de euro pentru Khalidou Kolibaly! Fundasul senegalez ar deveni cel mai scump fundas din istorie si cel mai scump jucator cumparat vreodata de Manchester City!

Koulibaly a jucat in 35 de partide de Serie A in ultimul sezon, Napoli reusind sa nu primeasca gol in 13 partide. El a fost desemnat cel mai bun fundas din prima liga italiana. Cum Koulibaly mai are contract cu Napoli pana in 2023, cei de la City sunt constienti ca numai cu o suma record ii pot convinge pe italieni sa-l cedeze.

Napoli este tentata sa accepte si pentru a reinvesti banii incasati - ar urma sa plateasca 10 milioane de euro pentru a-l aduce pe James Rodriguez sub forma de imprumut si alte 36 de milioane de euro pentru Kostas Manolas de la Roma.