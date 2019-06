A plecat si cu iubita, si cu fosta nevasta in Dubai! Fosta vedeta de la City si Juventus a fost DATA afara dupa ce antrenorul a vazut pozele

Valeri Bojinov a fost dat afara de la Levski. Antrenorul Hubchev nu e convins ca mintea lui Bojinov e complet la fotbal. Hubchev nu vrea jucatori care sa deturneze atentia de la obiectivele clubului si le-a transmis sefilor ca nu si-l doreste in lot. Ultima aparitie a lui Bojinov a fost in Dubai, unde se afla in vacanta alaturi de iubita oficiala si de fosta sotie, supermodelul Nicoleta Lozanova.



What a legend! Valeri Bojinov is in Dubai with both his current girlfriend Biljana Doll (pictured left) and his ex-wife Nikoleta Lozanova (right). Doll and Lozanova are... close friends pic.twitter.com/SW4FGKaKdp

BREAKING: Levski have released ex-#MCFC and #Juve striker Valeri Bojinov as new coach Petar Hubchev doesn’t want to count on him next season. Bojinov: ‘I’m really sad to leave the club like that. This club will always be in my heart’ pic.twitter.com/vSJ025ar8X