"Nu-l merita!" Aguero le distruge sperantele lui Messi si Ronaldo la castigarea Balonului de Aur! Surpriza uriasa: cui i l-ar da

Aguero nu crede ca vreunul dintre coechipierii sai ar trebui sa castige Balonul de Aur!

Atacantul celor de la Manchester City, Kun Aguero, nu considera ca Balonul de Aur ar trebui sa ajunga la Leo Messi sau Cristiano Ronaldo in 2019! Aguero, cel care a marcat un gol vital in ultima etapa din Premier League, reusita sa de 1-1 deschizand drumul lui Man City catre al 2-lea titlu consecutiv, nu ii ia in calcul nici pe colegii sai de la City!

Aguero a declarat pentru Sky Sports ca Balonul de Aur ar trebui sa fie castigat de un rival al sau: fie de la Liverpool, fie de la Tottenham! "Cred ca ar trebui sa-l castige cineva care este in finala Champions League" a spus Aguero.

Messi e favorit

Chiar daca Barcelona s-a oprit in semifinalele UEFA Champions League, Leo Messi este vazut in continuare ca principalul favorit la castigarea Balonului de Aur, in timp ce Cristiano Ronaldo este abia al 5-lea! Principalul adversar al lui Messi in acest moment este jucatorul sezonului in Premier League, Virgil Van Dijk. Acesta este urmat de catre coechipierii sai de la Liverpool, Sadio Mane si Mohamed Salah.

Hugo Lloris este primul jucator de la Tottenham in topul cotelor, cu 50. Culmea, aceeasi cota o are si Kun Aguero la majoritatea caselor de pariuri si chiar mai mica, de 33, la altele.