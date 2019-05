250 de milioane de euro pentru 4 lovituri MONDIALE in vara! Care sunt cele 4 tinte de TOP ale lui Guardiola vara asta

City a luat al doilea titlu la rand in Premier League, dar Guardiola e pregatit sa faca schimbari importante in echipa.

Conform Daily Mail, campioana Angliei poate cheltui 250 de milioane de euro in aceasta vara. Tintele sunt clare: Luka Jovic (Frankfurt), Rodri (Atletico), De Ligt (Ajax) si Aouar (Lyon). Pentru toti, City are concurenta serioasa. Guardiola ar fi multumit si daca 3 dintre cei 4 vor ajunge in cele din urma pe Etihad.



Manchester City e in plin scandal din cauza incalcarii regulilor fair play-ului financiar si ar putea fi suspendata din Champions League pentru un sezon, in 2020-2021.