Reactia celor de la Manchester City dupa ce New York Times a anuntat ca risca EXCLUDEREA din UEFA Champions League! Acuzatii dure ale oficialilor campioanei Angliei

Bucuria celor de la Man City dupa castigarea celui de-al doilea titlu consecutiv a fost stopata de anuntul ca UEFA urmeaza sa o excluda din UEFA Champions League.

Manchester City risca sa fie exclusa cel putin pentru un sezon din UEFA Champions League pentru incalcarea Fair-Play-ului Financiar. Campioana Angliei este acuzata ca a incercat sa ocoleasca regulamentul cu contracte "umflate" artificial, peste pretul pietei, astfel incat sa poata face transferuri pe sume uriase.

Cei de la Sky Sports scriu ca decizia UEFA, care ar urma sa fie anuntata in urmatoarele saptamani, nu va fi aplicata pentru sezonul viitor ci, cel mai probabil, pentru sezonul 2020/2021 al competitiei.

Manchester City raspunde dur

Jurnalistul Tariq Panja de la New York Times a publicat luni seara un articol prin care anunta decizia iminenta a UEFA in acest caz. Cei de la Manchester City au emis un comunicat catre Manchester Evening News prin care au dezmintit faptul ca au incalcat vreun regulament.

"Manchester City FC coopereaza in totalitate in aceasta investigatie si depinde de independenta si determinarea Comisiei in cadrul procesului. De asemenea, ne mentinem increderea in faptul ca UEFA a anuntat pe 7 martie ca nu va face comentarii suplimentare pe seama unei investigatii in curs.



Raportul New York Times care citeaza persoane familiare cu cazul sunt astfel ingrijoratoare. Asta implica faptul ca buna credinta a clubului Manchester City in Comisie sau in proces este folosita de indivizi care vor sa provoace daune reputatiei si interesului comercial al clubului.



Raportul financiar al clubului Manchester City a fost publicate integral. Acuzatia legata de iregularitati financiare sunt complet false si dovezile clare au fost oferite catre Comisie" a fost mesajul celor de la Manchester City.

Cei de la City sunt implicati si in alte investigatii si risca si o interdictie la transferuri. In ciuda acestor investigatii, cei de la City pregatesc transferuri de peste 200 de milioane de euro.