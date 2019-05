Abia acum s-a aflat! Ce le-a spus Messi fanilor pe aeroport dupa dezastrul cu Liverpool

Barcelona a fost eliminata incredibil de Liverpool in semifinalele UEFA Champions League.

Catalanii au reusit sa castige meciul tur, scor 3-0, insa englezii au revenit spectaculos in retur si s-au impus cu un incredibil 4-0.



Fanii Barcelonei au fost extrem de afectati de acest rezultat si mai ales de maniera in care s-a pierdut calificarea in retur. Messi a fost luat in colimator de suporteri, chiar pe aeroportul din Liverpool.



Criticat in termeni duri de fani, Messi a ripostat la randul sau. "Care e problema voastra? Ce am facut eu gresit?", a fost reactia starului argentinian.