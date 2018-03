Noua senzatie din fotbalul mondial! I-a crescut cota cu 74 de milioane de euro intr-un an si se lupta cu Messi si Neymar! TOP 50 in acest sezon

In doar cateva luni a ajuns sa fie in primii 5 cei mai bine cotati jucatori din lume!

Mohamed Salah este jucatorul cu cea mai spectaculoasa crestere a cotei de piata in acest sezon conform celor de la CIES Football Observatory - jucatorul egiptean de 25 de ani a ajuns sa fie evaluat la 162.8 milioane de euro, o crestere cu nu mai putin de 74.7 milioane de euro fata de startul sezonului! In acest moment, doar 4 jucatori sunt mai bine cotati in lume fata de Salah: Neymar, Messi, Harry Kane si Kylian Mbappe.

Cei de la CIES au publicat cele mai spectaculoase cresteri in acest sezon iar urmatorul dupa Salah in top este portarul lui Manchester City, Ederson. Cota acestuia a crescut cu 74.4 milioane de euro, fiind acum evaluat la 98.7 milioane de euro, o suma de 2 ori mai mare decat cea platita de Manchester City vara trecuta pentru el. Podiumul este incheiat de un alt jucator de la Manchester City, Leroy Sane, cu o crestere de 63 de milioane de euro in 6 luni!

Manchester City si Liverpool au cei mai multi jucatori in primii 50 - alaturi de Ederson si Sane, de la City mai sunt pe lista Gabriel Jesus (locul 5 - crestere de 53.1 milioane de euro), Raheem Sterling (locul 16 - crestere de 33.5 milioane de euro), Kyle Walker (31 - 24.7), Kun Aguero (32 - 23.2); pe langa Salah, Liverpool ii mai are pe Joe Gomez (locul 6 - crestere de 48.3 milioane de euro), Trent Alexander-Arnold (20 - 30.4 milioane de eur), Alex Oxlade-Chamberlain (26 - 28.1 milioane de euro), Andrew Robertson (42 - 20.5 milioane de euro) si Dominic Solanke (45 - 19.2 milioane de euro).