Dezvaluiri SOC ale lui Neymar! A vrut sa se LASE de fotbal: "Am ajuns sa ma intreb daca vreau sa fac asta!"

Neymar (28 ani) a recunoscut un lucru pe care fanii nu se asteptau sa il auda!

Starul brazilian trece printr-o forma excelenta la PSG, acolo unde are 10 goluri in 13 meciuri si 5 pase de gol oferite. Mereu cu zambetul pe buze in timpul meciurilor, Neymar a facut o serie de dezvaluiri incredibile.

Intr-un interviu pentru revista Giffer, brazilianul a recunoscut ca intr-o perioada a luat in calcul posibilitatea de a se retrage din fotbal, marturisind ca a realizat ca nu totul se invarte in jurul sportului care l-a facut celebru.

"Odata am ajuns in punctul in care m-am intrebat daca vreau sa continui sa joc fotbal, tinand cont ca unora nu le place. Am mers intr-o zi acasa destul de nervos, iar apoi am inceput sa imi amintesc tot ce am facut pentru a ajunge aici. Dragostea pe care o am pentru fotbal ma calmeaza, iar asta m-a readus cu picioarele pe pamant.

Sunt o persoana care se descurca usor cu presiunea, de aceea sunt decarul nationalei Braziliei si a lui PSG si sunt doar Neymar, pur si simplu. Sunt recunoscator sa pot reprezenta astfel de echipe. Trebuie doar sa dau 100% atunci cand joc, asta asteapta toti", a spus Neymar pentru sursa citata.