Cine e cel mai indreptatit sa castige Balonul de Aur! Realizarile sale din 2018 DOVEDESC asta! Surpriza din TOP 3

Topul favoritilor la Balonul de Aur a fost stabilit pe baza realizarilor din ultimul an ale jucatorilor.

Acest sezon va marca sfarsitul dominatiei Messi - Ronaldo in ceea ce priveste castigarea Balonului de Aur. Luka Modric, Kylian Mbappe, Raphael Varane, Antoine Griezmann si Mohamed Salah se numara printre favoritii la castigarea trofeului.

Modric, principalul candidat in opinia multora, a castigat deja si trofeul FIFA Best, devenind astfel primul jucator in afara lui Messi si Ronaldo care-si adjudeca aceasta distinctie de la Kaka in 2007 incoace.

Totusi, o cercetare realizata de cei de la LeoVegas a stabilit pe baza unor calcule ca Kylian Mbappe este cel mai indreptatit sa primeasca Balonul de Aur in 2018, urmat in top de Griezmann si Modric.

Metodologia de calcul este bazata pe punctaje acordate jucatorilor pentru diverse realizari din ultimele 12 luni. Astfel, fotbalistii au obtinut patru puncte pentru castigarea Cupei Mondiale, trei puncte pentru castigarea Champions League, trei puncte pentru castigarea unei competitii interne.

Astfel, pe baza acestei metodologii de calcul, Mbappe a strans un total de 12 puncte, avand in vedere ca a castigat Cupa Mondiala cu nationala Frantei, trei trofee in campionatul intern cu PSG si a fost de doua ori omul meciului la Cupa Mondiala din Rusia.

Pe locul al doilea in topul acestor calcule se afla Antoine Griezmann, care a strans 9 puncte, dupa ce a castigat Cupa Mondiala cu Franta, a castigat Europa League cu Atletico Madrid si a fost de trei ori omul meciului in Rusia.

In fine, locul al treilea ii revine lui Luka Modric. Croatul a obtinut 8 puncte din castigarea trofeului Champions League, incheierea Cupei Mondiale pe locul al doilea cu nationala Croatiei si trei distinctii de omul meciului in aceeasi competitie din Rusia.

Cu 7 puncte, la egalitate, se afla Raphael Varane, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Edinson Cavani si Luis Suarez.

Neymar si Lionel Messi completeaza topul 10, cu cate 6 puncte.

Balonul de Aur va fi decernat luni, 3 decembrie!