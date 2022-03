Messi, înapoi la Barcelona?! Presa din Spania anunță o super-lovitură: gestul făcut de tatăl fotbalistului 

Superstarul argentinian a fost 'forțat' să plece de la Barcelona în vară, după ce oficialii de pe Camp Nou l-au anunțat că nu îl mai pot ține la club, chiar în ziua în care se pregătea să semneze un nou contract. Problemele financiare de la Barcelona, dar și plafonul salarial din La Liga nu le permiteau catalanilor să îl țină pe Messi în capitala Cataluniei.

Ajuns la Paris Saint-Germain, fotbalistul nu a reușit să se adapteze, prestațiile sale fiind departe de așteptări. Messi a fost dur criticat de presa franceză pentru meciurile slabe făcute, iar după eliminarea rușinoasă din Champions League cu Real Madrid, 2-3, a intrat și în colimatorul fanilor, care nu s-au sfiit să îl huiduie la meciul cu Bordeaux, 3-0.

Fotbalistul argentinian ar putea pleca în vară de la Paris Saint-Germain, după experiența neplăcută de pe Parc des Princes. Messi s-a arătat afectat de criticile presei franceze la adresa sa, iar culminate cu reacțiile dure ale suporterilor, ar putea decide să părăsească PSG-ul.

O posibilă destinație vehiculată ar fi chiar Barcelona, după cum dezăluie jurnalistul Gerard Romero, specializat pe transferuri. Conform ibericului, tatăl lui Leo Messi, care este și agentul său, Jorge Messi, i-ar fi contactat deja pe oficialii catalani pentru a discuta posibilitatea unei reveniri a argentinianului pe Camp Nou.

???? Jorge Messi contacted Barcelona a few days ago to discuss the possibility of Leo Messi returning to the club.

(Source: @GerardRomero) pic.twitter.com/jkm6biRIbk