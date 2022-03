Neymar, înjurat de fanii lui PSG! Messi, huiduit la fiecare atingere de minge pe Parc des Princes

La mai puțin de patru zile după meciul din Champions League, PSG a primit vizita lui Bordeaux, astăzi, de la ora 14:00, în Ligue 1, iar suporterii și-au manifestat nemulțumirea față de eșecul din această săptămână.

Suporterii lui PSG îi consideră pe Neymar, Lionel Messi și Mauricio Pochettino principalii vinovați pentru eliminarea din Liga Campionilor, iar la meciul cu Bordeaux, de pe Parc des Princes, i-au huiduit pe cei doi fotbaliști de fiecare dată când atingeau mingea în startul jocului, scrie RMC Sport.

Neymar and Lionel Messi are being booed at the Parc des Princes every time they touch the ball during PSG's game with Bordeaux. pic.twitter.com/JXhCcm5Dnn