Luis Suarez a reacționat imediat, după ce a văzut că prietenii Messi și Neymar sunt huiduiți de fanii lui PSG

Suporterii lui PSG îi consideră pe Neymar, Lionel Messi și Mauricio Pochettino principalii vinovați pentru eliminarea din Liga Campionilor, iar la meciul cu Bordeaux, de pe Parc des Princes, i-au huiduit pe cei doi fotbaliști de fiecare dată când atingeau mingea în startul jocului, scrie RMC Sport. Mai mult, Neymar a fost înjurat de fanii lui PSG, care au scandat îndelung: "Neymar, fiu de târfă".

Luis Suarez, care a jucat în atacul Barcelonei alături de Messi și Neymar, a păstrat o relație excelentă cu cei doi sud-americani și a reacționat imediat pe rețelele sociale când a văzut tratamentul la care sunt supuși chiar pe Parc des Princes.

"Ca de obicei, în fotbal este o memorie foarte scurtă. Sunt mereu alături de voi, băieți, vă iubesc mult!", a scris actualul atacant al lui Atletico Madrid, pe Instagram, la pauza meciului PSG - Bordeaux, când scorul era 1-0 grație reușitei lui Kylian Mbappe.

În schimb, Kylian Mbappe a fost aplaudat de fanii lui PSG atât la prezentarea echipelor, cât și în momentul în care a atins mingea, el fiind singurul care a scăpat de huiduielile fanilor lui PSG.

Neymar and Lionel Messi are being booed at the Parc des Princes every time they touch the ball during PSG's game with Bordeaux. pic.twitter.com/JXhCcm5Dnn